تسجيل دخول منصة روضتي وزارة التعليم والتسجيل في الروضة الافتراضية 1443

تسجيل دخول منصة روضتي 1443 وطريقة التسجيل في الروضة الافتراضية للأبناء من سن ثلاث سنوات وحتى ست سنوات، كما حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أطلقت وزارة التعليم منصة روضتي للطلاب في مرحلة رياض الأطفال؛ بهدف تحفيزهم على التعليم وتعزيز مهاراتهم، وذلك بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، فكما أطلقت منصة مدرستي للطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، كذلك أطلقت تطبيق منصة روضتي للأطفال في المراحل الأولية من التعليم، وفيما يلي سنتعرف على طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية 1443.

تسجيل دخول منصة روضتي الافتراضية

تعد منصة روضتي وزارة التعليم من التطبيقات المميزة التي تستهدف الطلاب في الفئة العمرية من ثلاث وحتى ست سنوات، فمن خلال تسجيل دخول منصة روضتي الافتراضية يستطيع الطالب الاستفادة بالخدمات التعليمية المقدمة، لذلك بالخطوات التالية:

فتح تطبيق منصة روضتي على الجوال. يتم النقر على زر دخول. تسجيل بيانات حساب نظام نور. إعادة إدخال الأرقام الظاهرة على الشاشة. يتم النقر على تسجيل دخول.

التسجيل في منصة روضتي الافتراضية 1443

أصبح التسجيل في الروضة الافتراضية 1443 من الأمور الواجبة على أولياء الأمور في السعودية؛ وذلك بسبب اتجاه وزارة التعليم نحو تطبيق التعليم عن بعد من خلال إنشاء المنصات والتطبيقات الإلكترونية، كما هو الحال في منصة مدرستي ومنصة روضتي الافتراضية، لذلك إنشاء حساب للطالب في منصة روضتي، بالخطوات التالية:

تثبيت تطبيق روضتي على الجوال من المتجر الإلكتروني. دخول منصة روضتي الافتراضية. تسجيل رقم الهوية للطالب وولي الأمر. يتم النقر على زر التالي. تعبئة البيانات الأساسية للطالب. تعيين كلمة السر وتأكيدها. يتم النقر على أيقونة التسجيل.

تطبيق الروضة الافتراضية

أطلقت وزارة التعليم منصة روضتي الافتراضية 1443 بهدف تقديم التعليم للطلاب في مرحلة رياض الأطفال بطريقة متميزة، تتناسب مع عصر التكنولوجيا والأساليب المتطورة؛ لذلك يستطيع الطالب اكتساب مهارات جديدة، والتحفيز على التعلم من خلال العديد من الخدمات المتاحة، أبرزها:

الألعاب التقنية التعليمية المميزة.

الفيديوهات المرئية التي تخاطب هذه الفئة وتناسب قدراتهم العقلية.

القصص المسلية والبرامج التعليمية.

المتابعة المستمرة لمستوى الطالب من خلال التقارير التي تقدمها منصة روضتي لأولياء الأمور.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تسجيل دخول منصة روضتي الافتراضية 1443، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية بحساب جديد.