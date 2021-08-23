جثث شباب التيجراى تملأ نهر ستيت بالسودان وقيادى يتهم إثيوبيا باحتجاز الآلاف

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أعداد جثث الإثيوبيين التى تم العثور عليها فى نهر سيتيت بولاية كسلا فى السودان إلى 56 جثة، وذلك بعد انتشال 8 جثث أخرى أمس الأحد، وسط شكاوى سكان القرى السودانية القريبة من النهر من تلوث المياه.





وحسبما ذكر موقع "سودان تربيون"، قال رئيس جالية التيجراى فى محلية ريفى "ود الحليو"، قبرو تنساى: "إن جثث الأمس تعود لامرأتين وستة من الشباب، كانت متحللة". واتهم تنساى الجيش الإثيوبى ومليشيات الأمهرا باحتجاز نحو 2.500 شخص من عرقية التيجراى، معظمهم من الشباب، داخل مخازن الإغاثة ببلدة حمرا وعدد من المدن الكبيرة فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا. كما أوضح رئيس جالية التيجراى أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال القسرى، والتعذيب، والتصفية الجسدية، مطالبًا المنظمات والمجتمع الدولى بالتدخل العاجل، والعمل على ايقاف هذه الانتهاكات التى تمارسها الحكومة الإثيوبية، وتحرير المحتجزين لدى الجيش الفيدرالى ومليشيات الأمهرا.

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