الحكومة الفلسطينية تجمد رواتب موظفيها الرافضين للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية: "اتخذ مجلس الوزراء قرارًا دخل حيز التنفيذ بإعطاء إجازة دون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء".

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة فى رام الله: "إن رفض التطعيم ليس مسألة حرية شخصية، إذ تنتهى حريتك عندما تتسبب بالضرر بصحة الآخرين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية مثل المرضى وكبار السن الأكثر عرضة للفيروس".

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 1.366 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 663 فى قطاع غزة، و5 وفيات فى الضفة الغربية والقطاع.