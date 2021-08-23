يونيسيف: سنبقى إلى جانب 10 ملايين طفل بحاجة للمساعدة فى أفغانستان

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت المنظمة فى بيان: "من المتوقع أن يعانى مليون طفل من سوء التغذية الحاد على مدار هذا العام، وقد يموتون دون علاج"، موضحة أن نحو "4.2 ملايين طفل لا يذهبون للمدارس، وبينهم أكثر من 2.2 مليون فتاة".
كما أوضح البيان أنه منذ بداية العام، رصد "أكثر من 2.000 انتهاك جسيم لحقوق الأطفال فى أفغانستان"، فى حين يبلغ عدد الأطفال، والنساء الذين اضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى داخل البلاد للفرار من العنف ومشكلات أخرى 435 ألفاً.
وشدت اليونيسيف على أنها "ستبقى على الأض الآن وفى الأيام المقبلة"، خصوصًا وأنه "سيظل الملايين بحاجة إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة، وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال، والحصبة، والتغذية، والحماية، والمأوى، والمياه والصرف الصحى".
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