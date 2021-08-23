جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله شاهين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن أفغانستان تعرضت للاحتلال لمدة 20 عامًا، داعيًا المواطنين الأفغان للعودة إلى منازلهم وعدم الخوف، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.





كما دعا المتحدث باسم حركة طالبان المتشددة، علماء الدين للتعاون من أجل صالح المواطنين الأفغان، على حد قوله. وفى سياق متصل أكدت مصادر من الحركة، أنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة حتى رحيل آخر جندى أمريكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: أفغانستان تعرضت للاحتلال 20 عاما وندعو علماء الدين للتعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.