رابط منصة روضتي الافتراضية وطريقة تسجيل دخول الأبناء 1443

رابط منصة روضتي وطريقة التسجيل في الروضة الافتراضية 1443؛ حيث أطلقت وزارة التعليم بالسعودية تطبيق منصة روضتي الذي يستهدف الطلاب في المراحل التعليمية الأولى؛ بحيث لا يتخطى سن الست سنوات، وبالتحديد تقبل منصة روضتي وزارة التعليم الأطفال من سن ثلاث سنوات وحتى ست سنوات، وتقدم الروضة الافتراضية محتوى تعليمي يتناسب مع هذه الفئة العمرية بطريقة ممتعة، تقضي على الملل وتحفزهم لتعلم مهارات جديدة، وذلك بالاعتماد على أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية المعتمدة.

رابط منصة روضتي الافتراضية

أتاحت وزارة التعليم رابط منصة روضتي الافتراضية أمام أولياء الأمور؛ لكي يتمكنوا من التسجيل في منصة روضتي الافتراضية من خلال تسجيل البيانات الأساسية للطالب، وبعض البيانات التي تخص ولي الأمر، لذلك يحتاج ولي الأمر إلى تثبيت تطبيق منصة روضتي الافتراضية على الجوال، ومن ثم تسجيل دخول الروضة الافتراضية، وتتبع الخطوات حتى يتمكن من إنشاء حساب للطالب، كما تقدم منصة روضتي الافتراضية خدمة متابعة الطفل، بحيث يستطيع ولي الأمر متابعة المستوى الدراسي للأبناء.

طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية

تعد طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية للطلاب في مرحلة رياض الأطفال من أبسط الأمور، فكل ما على ولي الأمر هو تثبيت تطبيق منصة روضتي على الهاتف الجوال، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة كما هو الحال في الخطوات التالية:

فتح منصة روضتي على الجوال بعد الانتهاء من خطوة التثبيت. إنشاء حساب جديد في منصة روضتي. تعبئة بيانات الطالب وولي الأمر المطلوبة. يتم النقر على زر التالي. تسجيل البيانات الأساسية للطالب وولي الأمر. كتابة البريد الإلكتروني ورقم الجوال. تعيين كلمة السر وتأكيدها. يتم النقر على زر تسجيل. بإمكان ولي الأمر إضافة طالب آخر من خلال النقر على خيار إضافة طفل في منصة روضتي. كما يستطيع ولي الأمر متابعة الطفل في منصة روضتي من خلال النقر على إضافة تابع للطفل.

تطبيق الروضة الافتراضية

أصبح تطبيق منصة روضتي الافتراضية متاح في المتاجر الإلكترونية، ويستطيع ولي الأمر تثبيت تطبيق الروضة الافتراضية على الجوال، من خلال المتجر الإلكتروني المناسب لنوع الجوال، وبعد الانتهاء من التثبيت يستطيع تسجيل دخول منصة روضتي، وإنشاء حساب للطفل، والاستفادة بالخدمات التعليمية المقدمة في منصة روضتي الافتراضية من الألعاب التقنية، والبرامج التعليمية، والفيديوهات المرئية.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط منصة روضتي الافتراضية، وطريقة التسجيل في منصة الروضة الافتراضية 1443.