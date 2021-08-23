رابط نتائج السنة التحضيرية 2021 حسب الاسم  mohe.gov.syومعدلات فرز مفاضلة التحضيرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية العربية السورية نتائج التحضيرية 2021 نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني لطلاب السنة التحضيرية الطبية في سوريا لعام 2021 وذلك في الساعات القليلة الماضية وهي جاهزة الآن الطلاب الحصول عليها من قبل الرابط الخاص بها والمنصات التابعة لوزارة التربية والتعليم السوريه و سوف نوفر لكم كل هذه الروابط و ايضا المعلومات حول نتائج السنة التحضيرية 2021 حسب الاسم سوريا.

نتائج التحضيرية 2021

وانتهت وزارة التعليم العالي السورية من اعمال الفرز والمراجعة والتصحيح لمقررات السنة التحضيرية لهذا العام 2021 وقامت بطرحها على المنصة وطلبت من الطلاب الدخول باسمائهم لكي يتمكنوا من الحصول على نتائج سنه تحضيريه 2021 بسوريا.

ويقوم طلاب كليات الطبيه الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة بخوض السنه التحضيريه كمعيار لكي يتم قبوله في الجامعة فهو يعتبر معدل ثاني مع الشهادة الجامعية واعتمدت الجامعات على أن يكون امتحانا موحدا مركزيا للفصل الدراسي وهو يتمم معايير القبول في اكمال الدراسه بالكليات الطبية حيث يتم التسجيل فيها مباشرة دون الاحتياج الى المفضلة.

معدلات فرز السنة التحضيرية 2021

وبعد إجراء عمليات معدلات فرز السنة التحضيرية 2021 يتم قبول عدد 90 % من المقبولين في السنه التحضيريه الي كلها الطبية بقبول العام او موازي و 10% يتم فرزهم خارج الكليات الطبية حسب معدل السنة.

واجري الطالب في السنة التحضيرية عدة مواد مشتركة بين الكليات الثلاث لكي تتم المعادلة للسنه التحضيريه.

وتتألف المواد من قسم عملي وقسم نظري لكن القسم العملي لا يدخل في معدل الطالب بالسنة التحضيرية ومطلوب النجاح فقط في القسم العملي. لكي يتأهل الطالب لامتحانات النظري المقررات التي تم تدريسها في السنة التحضيرية للعام الماضي 10 مقررات 5 مقررات كل فصل وفق مايلي:-

الفصل الأول يكون كيمياء وعلم خلية و لغة إنجليزية أولى وتاريخ وطب وفيزياء طبي

أما الفصل الثاني يكون فيزيولوجيا ولغة إنجليزية ثانية والإحصاء الحيوية و التشريح العام والوراثة الطبية.

نتائج السنة التحضيرية 2021 حسب الاسم

وللحصول على نتائج السنة التحضرية 2021 حسب الاسم يرجى اتباع الخطوات التالية:-

أولا تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي السورية mohe.gov.sy/mohe.

ثانيا اختيار نتائج السنة التحضيرية 2021

ثالثا: إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

ولدواعي انتشار فيروس كورونا أصبحت الامتحانات في السنوات الماضية تقام بشكل الإلكترونية في السنه التحضيريه بسوريا. وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية الإصابة بالفيروس كورونا المنتشر في البلاد والعالم.