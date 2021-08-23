عاجل.. عمان ترفع حظر السفر وتسمح بدخول السلطنة قريبًا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الطيران المدنى العمانى قرارًا برفع حظر السفر، يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة أيضًا. وكانت السلطنة العمانية أعلنت استمرار العمل بالحظر الجزئى منذ يوم 29 يوليو الماضى، حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

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