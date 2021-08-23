عاجل.. طالبان تكلف محمد إدريس برئاسة البنك المركزى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، حذر رئيس البنك المركزى الأفغانى السابق أجمل أحمدى، الذى فر من البلاد مؤخرًا، من أن الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان تواجه سلسلة من الصدمات التى قد تؤدى بدورها إلى ضعف العملة وتسريع التضخم وضوابط السيطرة على رأس المال.

وقال أحمدى فى تصريحات لوكالة "بلومبرج" الإخبارية: "من شأن هذا الأمر أن يحفز ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة"، واصفًا الأمر بأنه "وضع ملىء بالتحديات حقا".