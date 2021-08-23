تبون يؤكد لـ قيس سعيد تضامن الجزائر مع تونس حكومة وشعبًا

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الإثنين، مؤكدًا تضامن بلاده مع تونس شعبًا وحكومة فى هذه المرحلة الدقيقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.





وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، إنه "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس فى هذه المرحلة الدقيقة". وأشار البيان إلى أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال الهاتفى "دعم العلاقات الجزائرية التونسية فى مختلف المجالات".

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