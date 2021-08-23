النائب خليل عطية يتعرض لجلطة دماغية

دوت الخليج :- تعرض النائب خليل عطية اليوم الاحد لجلطة دماغية دخل على اثرها الى المستشفى . وقال النائب خلال منشور له على فيس بوك : ربنا لك الحمد حمداً كثيراً ملء السموات والأرض وملء ماشئت من شيء ، بعد ما أنعمت علي وتفضلت بأن دفعت عني جلطة دماغية ، فكانت بلطفك ورحمتك وكرمك خفيفة لم تترك أثراً. وأنا الآن بفضل الله عز وجل في أحسن حال، لله الفضل والمنة". "نتيجة للظرف الوبائي الاستثنائي أيها الأحبة الكرام تكفيني دعواتكم الطيبة وحفظكم الله من كل شر".

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