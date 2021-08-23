شحن رصيد فورت نايت بـ 1500 V-BUCKS واضافات التحديث الجديد

تتواصل فصول الإثارة والتشويق في لعبة fortnite، في أعقاب إطلاق التحديث الجديد الذي تضمن العديد من الإضافات القوية والمهام الأساسية والعناصر الرائعة، التي تتطلب شحن رصيد فورت نايت من أجل الحصول عليها والتزود بها، لاستخدامها لاحقًا في المنافسات القوية، لاسيما المشاركة في حدث حرب الفضائيين ومواجهة الجواسيس الخاصة بهم المنتشرين في كل مكان، كذلك الحصول على السكنات والحزم والأطقم الجديدة، وهو ما يؤهلك إلى التغلب على الفضائيين بتكتيكات تسلل جديدة.

أبرز أسلحة حرب الفضائيين

ومما لا شك فيه أن لكل مرحلة معينة الأسلحة والأدوات الخاصة بها التي تناسبها، وبالنسبة لحدث حرب الفضائيين، يمكن الحصول على أسلحة جديدة كاتمة للصوت، ومعدات على شكل الأطباق الطائرة، وبعض الدروع التي تحميك من غارات البراعم الخضراء والحشرات الزاحفة التي تتساقط من الجو، كما يمكنك أيضًا على ألبسة شبيهة بلباس الفضائيين، مع تغطية كاملة للجسم من الرأس حتى القدم، كما يمكنك أيضًا وضع عدد من التكتيكات الحديثة للقضاء عليهم، وبالتزامن مع شحن رصيد فورت نايت.

إجراء تحسينات موسعة على المؤثرات الصوتية والبصرية.

تحديث صيانة على أجهزة PC لحل مشاكل استقرار أداء اللاعبين.

حل مشكلة أداء اللعبة نظام تشغيل Windows 7، وأجهزة Xbox.

تحميل التحديث تلقائيًا قبل قيامك بتشغيل اللعبة.

لن يتم تعطيل السيرفرات من أجل هذا التحديث.

طرح مسدسات وبنادق آلية ويدوية.

وضع منظم جديد لمواجهة خطر الهاكرز.

إمكانية استشفاء اللاعبين أثناء السير بالسيارة.

الحصول على سيارات دفع رباعي للمناطق الوعرة.

أبرز ما تضمنه تحديث fortnite الجديدشحن رصيد فورت نايت V-BUCKS

أما عن كيفية شحن رصيد فورت نايت، فيتطلب الأمر امتلاكك لحساب إيبك جيمز الرسمي، حتى يتسنى لك ربطه مع حسابك على موقع التواصل الاجتماعي، ثم استخدام وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة للحصول على عملات فيبوكس التي تؤهلك لشحن رصيد وشراء العناصر والمهام الأساسية، وسط تحذيرات من الانخداع وراء الشحن المجاني، منعًا لاختراق حسابك من قبل الهاكرز، ويمكن الحصول على الرصيد من خلال الهدايا والجوائز والمكافآت.