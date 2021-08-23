تم إعلان أسماء المقبولين في جامعة طيبة للعام 1443 هجرياً ، وذلك عبر الحساب الرسمي للجامعة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وكانت بالفعل قد أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة ، قد نوهت لضرورة قيام الطلبة المقبولة أسماءهم وفق كشوف نسب النجاح والدرجات المرفق في مقالنا اليوم بالإسراع في استكمال إجراءات التقديم ، وعلي كل من ينطبق عليه الدرجات المرفقة بالكشف ضرورة الدخول علي البوابة الإلكترونية للجامعة لإتمام عمليات التسجيل بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 م ، وتعد جامعة طيبة من أفضل الجامعات في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية ، من حيث جودة التعليم وتنظيمها والمستوي العلمي لأعضاء هيئة التدريس ، ويقع مقر الجامعة الرئيسي في المدينة المنورة علي طريق الأمير نايف بن عبد العزيز أو طريق الجامعات ، وقد تم افتتاح الجامعة عام 2003 ميلادية الموافق 1424 هجرياً ، وفي نفس السياق يمكن لطلبة مرحلة الدراسات العليا الاستفادة من منتج التمويل التعليمي من بنك الرياض علي صورة أقساط بدن فوائد.

أسماء المقبولين في جامعة طيبة للعام 1443

زوار موقعنا الأعزاء ، تم إعلان أسماء المقبولين في جامعة طيبة ، من قبل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة ، ننشر لحضراتكم بيان تفصيلي يوضح درجات ونسب الطلاب المقبولين في جامعة طيبة للعام الدراسي الجديد 1443 هـ ، وذلك كما تم نشره علي حساب الجامعة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كما هو موضح بالصورة التالية بخصوص الجامعة وفروعها للعام الدراسي الجديد

وفي نفس السياق أكدت الجامعة علي أن عملية المراجعة علي طلبات قبول الطلبة بالعام الجديد تبدأ يوم الأحد الموافق 22 من شهر ذي الحجة الجاري ، ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة علي الإنترنت لإنهاء إجراءات القبول في جامعة طيبة والاطلاع علي شروط القبول في جامعة طيبة للعام 2022.

عن جامعة طيبة

وقد تأسست جامعة طيبة عام 2003 ميلادية الموافق 1424 هجرياً ، وهي أحد الجامعات التي يبحث عنها الطلاب في المملكة العربية ، وسميت باسم جامعة طيبة نسبةً إلي أحد أسماء المدينة المنورة ، والتي يقع فيها المقر الرئيسي للجامعة ، وتبوأت الجامعة مكانة عريقة بين الجامعات الحكومية في المملكة منذ تأسيسها بناء علي قدرات تعليمية مرموقة ومستوي علمي كبير لأعضاء هيئة التدريس وهيكل تنظيمي وإداري قوي ، وكانت جامعة طيبة قد أحرز المركز الثالث في تصنيف وزارة التعليم السعودي عن العام 2019 ، وتسعي بكل جهد إلي الوصول إلي أفضل من ذلك دائماً ،ومن خلال موقع الجامعة يمكن معرفة بيان أسماء المقبولين في الجامعة و أسماء الطلاب والطالبات وخطوات القبول في جامعة طيبة للعام الدراسي الجديد.

