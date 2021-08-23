خطوات التسجيل في منصة مدرستي للعام الجديد 1443 وكيفية إنشاء حساب جديد

التسجيل في منصة مدرستي للعام الجديد 1443، حيث تعتبر هذه المنصة نظام إلكتروني مهم أطلقته وزارة التعليم السعودية، يقوم بتلقي الخدمات التي تخص التعليم عن بعد، كما أنها تعتبر من ضمن الأنظمة الحديثة التي قامت بتطويرها الجهات المختصة، وذلك تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنها تقوم بتوفير الكثير من الخدمات التي تعمل على تسهيل عملية التعليم للطلاب.، لذلك ازداد البحث بكثرة خلال هذه الفترة من قبل أولياء الأمور في البحث عن رابط التسجيل في منصة مدرستي للعام الجديد 1443، من الصف الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر.

التسجيل في منصة مدرستي للعام الجديد 1443

من الجدير بالذكر أن هذه المنصة تسهل على الطلاب الوصول إلى كافة الخدمات التي تقوم بتوفير العملية التعليمية للطلاب، سواء كان ذلك أنهم يقومون بالاطلاع على المناهج الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يدرسونها، بالإضافة إلى أن جميع التسجيلات الجديدة مفعلة ويمكن أن يتم الاستفادة من خدمات المنصة، وذلك عن طريق الدخول عليها بواسطة الرابط الإلكتروني الخاص بها، وبذلك يمكنك أن تقوم بالتسجيل في المنصة، وكذلك إنشاء حساب فيها وسوف نتطرق إلى التعرف على كيفية ذلك خلال السطور التي تلي.

رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للعام الجديد 1443

حيث يستطيع كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكل من يرغب في التسجيل في منصة مدرستي أن يتبعوا بكل يسر وسهولة التسجيل فيها، من خلال إتباع بعض الخطوات التي سوف توضحها لكم فيما يلي.

في بداية الأمر ينبغي على الطالب أو ولي الأمر أن يستخدم تطبيق توكلنا على الجهاز الذي يخصه.

بعدها يمكنه أن يدخل إلى رابط المنصة عن طريق تطبيق توكلنا، فيتم توجهه إلى أن يقوم باختيار حسابي.

ثم بعد ذلك عليه أن يقوم بالضغط على البيانات التي تخص منصة مدرستي.

بعد ذلك يقوم بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يضغط على زر إرسال للتمكن من تسجيل الدخول إلى المنصة.

وبذلك يكون قد تمكن من الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

الدخول على منصة مدرستي.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

تسجيل الهاتف.

تسجيل رقم الهوية.

تأكيد الحساب من خلال الرسالة المرسلة على الهاتف، وذلك بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.

طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي