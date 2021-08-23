بوتين: لا بد من منع انتشار التطرف الجهادى وداعش من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، القادة فى آسيا الوسطى، اليوم الإثنين، بضرورة تجنب أى انتشار للتطرف الجهادى من أفغانستان إلى المنطقة، مشددًا على ضرورة إبقاء المتطرفين الجهاديين بعيدًا.





وحسبما نقل بيان الرئاسة الروسية "الكرملين"، قال بوتين فى تصريحات خلال قمة لزعماء المنطقة عبر الإنترنت، إنه من المهم أيضا مراقبة تجارة المخدرات الأفغانية عن كثب. كما أشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وزعماء آسيا الوسطى عبروا خلال الاجتماع عن مخاوفهم من استمرار وجود موطئ قدم لتنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان، بما يشكله من تهديدات، لافتًا إلى أن الزعماء الآسيويين اتفقوا على تنسيق العمل المشترك حول أفغانستان.

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