الصحة العالمية: عاجزون عن نقل إمدادات طبية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إنه كان من المقرر إرسال 500 طن من الإمدادات الطبية، تشمل معدات جراحية، وعلاجات للالتهاب الرئوى عند الأطفال، لتسليمها إلى أفغانستان هذا الأسبوع، إلا أنها تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.





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