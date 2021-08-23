الحكومة البريطانية: لم نحدد موعدا نهائيا للإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لعمليات الإجلاء من أفغانستان، لافتة إلى أنها لن تستطيع الإجلاء بمجرد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وتأتى تصريحات الحكومة البريطانية فيما يشبه تضاربًا فى التصريحات الصادرة عن مسؤولى لندن، حيث قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس فى وقت سابق من اليوم الإثنين، إنه يتبقى لقوات المملكة المتحدة فى أفغانستان ساعات وليس أسابيع لإنهاء عمليات الإجلاء من كابول. وجاءت تصريحات بن والاس نفسه بعدما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن، تمديد عمليات إجلاء القوات الدولية من أفغانستان لما بعد الموعد النهائى المقرر لهذه العمليات فى 31 أغسطس. وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر من حركة طالبان المتشددة أنها سترفض أى تمديد لعمليات الإجلاء الخاصة بالقوات الأجنبية، بعدما سيطرت الحركة على العاصمة الأفغانية كابول منذ يوم الأحد الماضى.

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