رئيس التشيك يتهم مخابرات بلاده بالتجسس عليه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "بليسك" الصادرة اليوم الإثنين، قال زيمان: "عندما أتحدث مع هؤلاء الموظفين عبر الهاتف أتعرض للتنصت"، موضحًا أن رئيس الوزراء أندريه بابيس، وعده بوقف المراقبة، إلا أنها مستمرة، وأنه علم بذلك من مصدر فى جهاز المخابرات الداخلية.
وبحسب الصحيفة، تحتاج المخابرات الداخلية إلى موافقة من المحكمة لمراقبة الهواتف. وقال متحدث باسم المخابرات العامة التشيكية إنهم "لن يعلقوا على مزاعم الرئيس".
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