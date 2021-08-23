الصين تحقق مع مسؤول حكومى بسبب انتهاكات خطيرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الإثنين، فإن هذه التحقيقات تسلط الضوء على المدينة التى تضم مقرات شركة "أنت جروب" و"على بابا جروب"، المملوكتين للملياردير الشهير، جاك ما.
وبحسب الوكالة، أصدرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط فى الصين بيانًا، أول أمس السبت، قالت فيه إن عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى المحلية فى تشج يانج، تشو جيانج يونج، خضع للتحقيق بعد انتهاكات خطيرة لفحص انضباط الحزب وقانون الدولة.
ولم يوضح بيان اللجنة الصينية بالتفصيل الجرائم المنسوبة للمسؤول الصينى، واكتفت بالمصطلحات التى تستخدمها بصورة روتينية لوصف التحقيقات حول الفساد.
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