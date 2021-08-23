أخبار اليمن : نتائج اختبارات الشهادة الأساسية.. اسماء الأوائل

نتائج اختبارات الشهادة الأساسية.. اسماء الأوائلأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 95.89 بالمئة .

وأوضح وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي في تصريح إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٧١ ألفاً و ٩٧٧ طالباً وطالبة حضر الاختبار ٢٦٠ ألفاً و ٧٨٦ طالباً وطالبة، و تغيب ١١ ألفا و ١٩١ طالباً وطالبة.

وذكر أنه نجح في الاختبار ٢١٧ ألفاً و ٣٧٩ طالباً وطالبة، فيما رسب ٤٣ ألفاً و ٤٠٧ طلاب وطالبات.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وزير التربية تأكيده امكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

وهنأ الطلاب والطالبات الناجحين في الإختبارات، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي وكذلك اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية .

