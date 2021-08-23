results.edu.ye نتائج التاسع اليمنية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط results.edu.ye نتائج التاسع اليمنية للعام الدراسي المنتهي 2020-2021 والتي طال انتظار الطلاب في جميع الولايات اليمنية لها، حيث يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بمتابعة الإعلان عن أخبار أعمال التصحيح والرصد وموعد الإعلان عن النتائج، ويشير مؤشر البحث العالمي في جوجل عن تصاعد البحث عن الموعد الذي من المقرر أن تقوم الوزارة بإعلان نتائج الطلاب.

الأخبار التعليمية على صفحة وزارة التربية والتعليم باليمن

وقد قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن في ظل العديد من الظروف والتحديات بتحديد المواعيد المقررة لاختبارات الطلاب، وخاصة في السنوات النهائية، حيث تعذر عليها بشكل كبير إجراء الاختبارات أون لاين، وذلك نظرا لمشاكل بالبنية التحتية بالدولة في الظروف الراهنة، وقد جاهدت الوزارة لإصلاح العملية التعليمية للطلاب بجمع المراحل، حيث تم تحديد مواعيد للحصص الدراسية وعمل المراجعات اللازمة في ظل الظروف الشاقة، وتم تحديد مواعيد الاختبارات وإجراءها في نجاح تام، حيث نجحت الوزارة في ظل انتشار فيروس كرونا بين أبناء الشعب اليمني وأيضا انتشار الحروب في إخراج النتائج بشكل جيد، وبالرغم من تأخرها بسبب عدد من المشكلات الأمنية، إلا أن الوزارة قامت بالانتهاء منها على النحو الجيد، ويتم تفعيل روابط النتائج والإعلان أولا عن أسماء الأوائل.

كيفية الاستخراج الناجح results.edu.ye نتائج التاسع اليمنية برقم الجلوس في جميع المحافظات

ينتظر الطلاب الإعلان عن ظهور النتائج عبر صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية على فيس بوك، حيث تبدا الوزارة بإعلان أسماء أوائل الصف التاسع للعام الدراسي 2020-2021، ثم يبدا البحث على رابط الوزارة الرسمي، بينما هنالك عدد من الروابط الغير رسمية التي تعلن نتائج الطلاب، إلا أن الرابط الرسمي يكون أكثر دقة بالرغم من صعوبة الاستخدام فيه، ويتم الإعلان عن النتائج واستخراجها بالخطوات التالية: