“برقم المرشح” رابط نتائج TS اللبنانية المهنية 2021 نتائج الامتحانات برابط edu-lb.net/vte-lb

نتائج TS اللبنانية المهنية في لبنان الذي قام موقع وزارة التعليم المهني والتقني بالإعلان منذ قليل عن الموعد المحدد والأكيد للإعلان فيه عن نتائج الطلاب والتي طال انتظار الطلاب لها، حيث يشير الموقع الرسمي لوزارة التعليم المهني والتقني على فيس بوك عن الساعة المحددة لإعلان نتائج الطلاب، ويبدا مؤشر البحث العالمي جوجل في التصاعد التدريجي في البحث عنها وعلى الرابط المخصص لاستخراج نتائج الطلاب.

موقع وزارة التعليم المهني والتقني

وعن الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب فقد قام موقع وزارة التربية والتعليم المهني والتقني عن إعلان نتائج الطلاب في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الدولة اللبنانية، حيث يقوم الطلاب بجميع المناطق بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، برقم المرشح لاستخراج النتائج، وقد طال انتظار الطلاب للإعلان عن النتائج، وخاصة بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية لهم منذ بداية يوليو الماضين وترقبوا في عدد من المرات الإعلان عن النتائج، وفق عدد من الاخبار الشائعة، وتهيب وزارة التربية والتعليم العالي للتعليم المهني والتقني عد الالتفات إلى الاخبار الكاذبة كما تهيب بالطلاب واولياؤهم عدم الانسياق وراء المواقع الغير رسمية التي تحصل على بيانات الطالب ولا ترسل له النتائج الدقيقة، حيث يتم إعلان النتائج عبر الرابط الرسمي للوزارة حصرا.

كيفية الدخول واستخراج نتائج TS اللبنانية المهنية في لبنان

تقوم الوزارة بتفعيل رابط استخراج ارقام الطلاب برقم المرشح من الآن، حيث يتصاعد البحث عن النتائج، وقد انتهت الوزارة من جميع نتائج الطلاب في وقت قريب، وذلك من خلال لجان التصحيح والرصد والمراجعة، وضمنت الوزارة للطلاب الإعلان السليم والصحيح عن جميع النتائج، والتي يبدا البحث عنها بالخطوات التالية: