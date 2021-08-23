إسرائيل: بدء العام الدراسى بشكل منتظم مطلع سبتمبر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قررت سلطات الدولة العبرية تطعيم التلاميذ داخل المدارس، شريطة موافقة أولياء أمورهم.
وأضافت أنه فى التجمعات السكانية الحمراء، ذات الإصابات المرتفعة، سيكون التعليم حضوريا فى الصفوف الأولى، بحيث تفوق نسبة التطعيم 70%، وعن بعد فى الصفوف الأخرى.
وأشارت الهيئة إلى أنه فى اليوم الأول من الدراسة، سيتعين على التلاميذ حتى الثانية عشرة إبراز نتائج فحص كورونا سلبى.
يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعًا فى الإصابات بفيروس كورونا منذ يونيو الماضى، رغم تطعيم أكثر من 58% من السكان البالغ عددهم 9.4 ملايين نسمة.
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