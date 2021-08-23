سفير الصومال بمصر يشكر السيسى: تركيزه منصب على نهضة بلادنا

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير إلياس شيخ عمر، سفير دولة الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، أنه سيتم إرسال طائرتين مساعدات لدعم الشعب الصومالى فى مواجهة كورونا، خلال الأيام القليلة القادمة.





وأوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب بدعم الصومال، موجها فى الوقت ذاته الشكر إلى السلطات المصرية التى قدمت كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال الطائرتين، حيث سيتم إرسالهما من مصر.

وأشاد السفير الصومالى، فى تصريح له اليوم الإثنين، بمخرجات زيارة دولة رئيس الوزراء الصومالى إلى مصر الأسبوع الماضى، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصومالية راسخة عبر التاريخ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الصومال وتركيزه على دعم شعب الصومال، وكذلك الترحيب الحار لرئيس الوزراء المصرى فى استقبال رئيس الوزراء الصومالى، وتأكيدة على دعم الصومال والشعب الصومالى، والقرار الأخير بشأن زيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب الصوماليين إلى 450 منحة للجامعات والدراسات العليا، بعد أن كانت 200 فقط.

وأكد على أهمية فتح آفاق التعاون بين مصر والصومال والتعاون فى شتى المجالات وخاصة الاستثمار فى الصومال، حيث دعا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار فى الصومال، وخاصة الثروة الحيوانية والمواشى، إذ تتمتع بسواحل كبيرة وثروة سمكية عملاقة، وأرض خصبة، منوها بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الصومالية وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفنى والمهنى للكوادر فى المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

كما أعرب عن أمله فى زيادة التعاون مع مصر فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالى تتلمذ على يد مدرسين مصريين.

وقال السفير الصومالى إن رئيس الوزراء الصومالى دعا نظيره المصرى لزيارة رسمية إلى الصومال، معرباً عن أمله فى زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسى والاقتصادى، وتسيير رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين البلدين، مصيفا أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم فى القطاع الصحى، والتى تتمثل فى إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات فى الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصرى فى الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية.

وشدد السفير الصومالى على أهمية الدور الذى يلعبه الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطى فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مؤخرا ضمن وفد صومالى برئاسة رئيس الوزراء، وأنه تم التباحث بشأن سبل التصدى للفكر المتطرف والإرهاب، و"طلبنا من الأزهر دعم الصومال فى هذا الصدد، ووعد الإمام الأكبر بتقديم مزيد من الدعم للصومال وإرسال قافلة طبية إليه، إلى جانب تقديم 50 منحة من الأزهر للصومال"، مضيفا أنه تم تدريب 100 من الأئمة الصوماليين، من خلال الفيديو كونفرانس.

وثمن السفير الصومالى الدور الذى تلعبه جامعة الدول العربية فى دعم ومساندة بلاده، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالى ناقش مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عددًا من الموضوعات والقضايا، وخاصة مسألة إسقاط الديون عن الصومال، وكذلك الانتخابات الصومالية.