بريطانيا: ساعات وننهى عمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، اليوم الإثنين، إنه يتبقى لقوات المملكة المتحدة فى أفغانستان ساعات وليس أسابيع لإنهاء عمليات الإجلاء من كابول، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت وزارة الدفاع البريطانية أشارت فى وقت سابق من اليوم إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، سيطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن، تمديد عمليات إجلاء القوات الدولية من أفغانستان لما بعد الموعد النهائى المقرر لهذه العمليات فى 31 أغسطس. فيما أعلنت مصادر من حركة طالبان المتشددة أنها سترفض أى تمديد لعمليات الإجلاء الخاصة بالقوات الأجنبية، حيث سيطرت الحركة على العاصمة الأفغانية كابول منذ يوم الأحد الماضى.

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