تونس.. القبض على إرهابي هارب من وجه العدالة

ذكرت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على إرهابي فار صدر بحقه حكم بالسجن في ولاية سوسة، جنوب العاصمة تونس.
وأضافت أن العنصر التكفيري يبلغ من العمر (35 عاما) وينحدر من ولاية سيدي بوزيد المجاورة.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق حكما بسجن هذا الرجل لمدة 36 عاما، بعد إدانته في قضايا إرهاب.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن النيابة العامة أذنت بالإحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
ويأتي هذا الإيقاف بعد يوم من إحباط السلطات التونسية مخططا إرهابيا، قالت إنها كانت يستهدف الرئيس قيس سعيّد.
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