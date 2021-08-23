التأمينات توضح ماذا يقدم تأمين الأخطار المهنية و التعويض المالي للمشترك غير السعودي

ماذا يقدم تأمين الأخطار المهنية، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تأمين الأخطار المهنية للمصابين، يقدم العناية الطبية الشاملة، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، بدون حدود وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، كما تُقدّم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من الأنظمة المميزة التي تخدم مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، كما أن التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه، وتقدم العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ماذا يقدم تأمين الأخطار المهنية في التأمينات السعودية

وأكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، أن تأمين الأخطار المهنية، يشمل خدمات التشخيص والعلاج والأدوية، والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعة، وأضافت أن المشترك يستحق بدلا بنسبة 100%، من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75%، إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية، أنه لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائد، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، ثم يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، ولا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

التعويض المالي للمشترك غير السعودي

في حالة تعرض المشترك غير السعودي لإصابة عمل، فأنه يتم التالي:

دفع له تعويض مالي مقطوع بدلًا من العائدة. في حال إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (%100)، فإنَّ المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع، مقداره (84) شهرا من قيمة العائدة، التي كان من المفترض حصوله عليها، بحد أقصى مقداره ( 330,000) ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير، التي تقررها اللجنة الطبية المختصة. ثم بعد إذا أدت الإصابة، إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50%إلى 99%، فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهرًا، من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى (165,000) ريال سعودي. إذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون، على تعويض مالي مقطوع يعادل (84) شهرًا، يتم حسابه على أساس العائدة، التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى (330,000) ريال سعودي يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي. ثم تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة العجز المستديم.

التعويضات النقدية من التأمينات الاجتماعية بسبب العجز الكلي

ويستحق المشترك السعودي، عائد شهري يعادل (%100)، من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة، للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، متى ما كان عاجزا كليا وبشكل مستديم، ثم يخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي، لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة، ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة، ويتم إعادة النظر في العائد على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.