رابط استظهار نتائج الثالث متوسط 2021 العراق خارجي موصل واسط بغداد| استعلم مباشرة من وزارة التربية العراقية

حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب الثالث متوسط العراق 2021 خارجي موصل واسط بغداد وكركوك بعد انتهاء الامتحانات وخلال فترة انتظار نتائج الصف الثالث متوسط 2021 العراق ولكن بعد تصريحات وزير التربية العراقي يبدو أن الانتظار لن يطول أكثر من ذلك ومن المفترض ان يتم الاعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة على المواقع الالكترونية ومن خلال هذا التقرير سنوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة عن نتيجة الثالث متوسط لعام 2021.

نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

وانتهت وزارة التربية والتعليم من عمليات تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بنتائج الثالث متوسط 2021 العراق لطلاب المرحلة الثانوية وسيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي حميد مخلف قبل رفعها على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وايضا موقع ناجح و موقع نتيجتي للحصول على النتيجة بطريقة آمنة دون الحاجة الى الخروج من المنزل في ظل تواجد فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل كبير على العملية التعليمية هذا العام وهو ما تم مراعاته حسب ما أعلن وزير التربية والتعليم العراقي في كل من مستوى الامتحانات والتصحيح.

مؤشرات نتائج الثالث المتوسط 2021

وأشار السيد وزير التربية والتعليم العراقي الى ان نتيجة الثالث متوسط 2021 لهذا العام جاءت مطمئنة على عكس ما يتردد فهي أفضل من الأعوام الماضية فإن نسبة النجاح مرتفعة والمجاميع جيدة والرسوب منخفض بشكل كبير وذلك لان الوزاره وضعت في خطتها مراعاة الظروف الصعبة التي تضررت فيها الطلاب خلال هذا العام خاصة بسبب تعطل التعليم لفترات بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

استظهار نتائج الثالث متوسط 2021

وللحصول على نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2021 من خلال المواقع الإلكترونية ينبغي اتباع عدة خطوات هامة نلخصها في الآتي: