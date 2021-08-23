وزارة العدل استعلام برقم الهوية 1443 عن قضية في المملكة العربية السعودية

وزارة العدل استعلام برقم الهوية، حيث أتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكترونية الخاص بها عن تفاصيل قضية برقم الهوية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تطوير النظام الخدمي الإلكتروني وهذا يرجع إلى توفير العناء والجهد على جميع المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، وهذا أيضا يرجع إلى الحفاظ على جميع الأشخاص من اجتياح فيرس كورونا وعدم وجود أي نوع من أنواع الزحام من اجل الاستعلام عن قضية برقم الهوية، ومن خلال استعلام برقم الهوية وزارة العدل عن طريق الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة العدل يمكن معرفة تفاصيل أي قضيه دون الذهاب إلى ديوان الوزارة.

وزارة العدل استعلام برقم الهوية

بحسب رؤية المملكة 2030 وتحويل كل الخدمات من خدمات ورقيه إلى رقميه لمواكبة دول العام المتقدم في التطور التكنولوجي، ولهذا جاءت وزارة العدل السعودية و قامت بتطوير في أداء موقعها الإلكتروني وتطوير وزارة العدل استعلام برقم الهوية في خطوات بسيطه ودقائق معدوده دون الخروج من المنزل وبذل أي مجهود، وكل اجرائات استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، استعلام وزارة العدل برقم الهوية هو انجاز كبير يحسب للحكومة السعودية في ظل اعتماد دول عديده على النظام الإلكتروني، ومعرفة تفاصيل القضية يتم بسهولة مطلقه من خلال التعرف على موعد القضية وتاريخها وكل شئ عنها، وسوف نتعرف على كل هذه الخطوات في السطور القادمة.

أولا تقوم بالدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

بعدها تقوم بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية لوزارة العدل.

قم بالضغط على كلمة خدمة استعلام قضية برقم الهوية .

قم بتحديد نوع القضية المراد الاستعلام عنها.

سيتم تحميل صفحة الاستعلام برقم الهوية.

قم بتحديد نوع الهوية في الحقل المخصص لذلك.

قم بإدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال تاريخ الميلاد الهجري والتاريخ الميلادي.

إضافة رمز التحقق المرئي على الشاشة.

خطوات الاستعلام برقم الهوية وزارة العدل

سهلت حكومة المملكة العربية السعودية على مواطنيها أو المقيمين لديها ادخل النظام الإلكتروني في جميع وزارتها ومن خلال الخدمات الإلكترونية، وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وليس المملكة وحدها وخصوصا من يريد الاستعلام عن أي خدمه من الخدمات المقدمة من الحكومة، ويأتي في مقدمتها وزارة العدل استعلام برقم الهوية.