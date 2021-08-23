خطوات و شروط تجديد جواز السفر السعودي و طريقة تغيير الصورة

خطوات تجديد جواز السفر السعودي، وتحرص الحكومة السعودية، على تيسير وتسهيل الأمور والإجراءات، الحكومية للمواطنين السعوديين، حيث أن تجديد جواز السفر، كان في البداية أمر شاق وقد يأخذ عدد من الأيام، وعلى المواطنين المحافظة على جوازات سفرهم من الفقدان أو التلف وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها والآمنة، وإذا كان صاحب الجواز يريد توفير الوقت والجهد، فعليه بتجديد جواز السفر إلكترونياً، من خلال عدد من الخطوات البسيطة. وذلك بدلاً من الذهاب إلى مكاتب الجوازات في السعودية، ويمكن الاطلاع علي خطوات تحديث رقم جواز سفر في تأشيرة الزيارة المتعددة عبر أبشر.

دفع الرسوم الخاصة بإصدار الجواز آلياً. ثم بعد قوم بالدخول في خدمة “أبشر” الإلكترونية. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. ثم بعدها قم بالنقر على أيقونة إصدار جواز سفر أو تجديده. قم باختيار اسم المستفيد من الخدمة. ثم تظهر البيانات الخاصة بتجديد الجواز. يتم اختيار صلاحية مدة الجواز، وأيضاً مكان استلام الجواز. وأخيرا سوف تظهر نسخة غير أصلية من الجواز. وذلك للتأكد من البيانات والتأشير على الشروط، و الأحكام المتعلقة بإصدار وتجديد الجواز.

دفع الرسوم الخاصة بإصدار الجواز آلياً، حيث (600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات و 300 ريال لمدة خمس سنوات). ثم يشترط أن يحصل صاحب الجواز على موعد إلكترونياً. لابد من حضور ولي الأمر، للأبناء والنساء (ممن لا يحملون هوية وطنية). يلزم إحضار الأصل لبطاقة العائلة، وصور منها المضاف بها الأطفال المراد إصدار جواز سفر لهم. توفير صورتين، ويكون مقاسهم “6×4″. ثم يشترط أن يكونوا الصور حديثتي التصوير، والخلفية تكون بيضاء وغير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز. بشرط أن تكون الصور بالزي السعودي لمن هم فوق سن 15 عام. ثم ملئ الاستمارة الخاصة بذلك باللغتين الإنجليزية والعربية. يجب أن يحضر ولي الأمر، بالنسبة للنساء أو الأبناء، وأن يوقع بإمضاء بأن الصورة الشخصية الملصقة، على جواز السفر هي صورة زوجته أو ابنته أو أخته ، أو غير ذلك حسب نموذج التعبئة (إذا لم يكن غير مسجل بنظام أبشر).

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443شروط تجديد جواز السفر السعودي 1443طريقة تغيير الصورة في جواز السفر السعودي

أوضحت الجوازات السعودية عند تجديد جواز السفر، يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية، لتغيير الصورة في السجل المدني للمستفيد.