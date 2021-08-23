منظمة الصحة العالمية: لا نستطيع نقل إمدادات طبية إلى أفغانستان

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن 500 طن من الإمدادات الطبية، تشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول.
وقالت المتحدثة إيناس همام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز “كانت (الإمدادات) جاهزة وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع. لكن الآن وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها”.
وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي حيث تخزن المنظمة الشحنات، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من البلاد.
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