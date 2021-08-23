عاجل.. 7 جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة أعزاز السورية

جدة - نرمين السيد - أصيب 7 أشخاص جراء انفجار سيارة شحن ملغومة غربى مدينة إعزاز فى ريف حلب السورى، اليوم الإثنين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة فى الشاحنات المركونة بموقع الانفجار، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





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