الداخلية الليبية تنفى وجود إرهابيين فى قاعدة الوطية على حدود تونس

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الإثنين، ما تردد من أنباء بشأن وجود إرهابيين فى قاعدة الوطية على حدود تونس، مشددة على أن القاعدة مؤمنة ولا يصدر منها أى تهديدات للجوار.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قالت وزارة الداخلية فى ليبيا، إن قاعدة الوطية تخضع للجيش، ولا يصدر منها أى أعمال تخريبية ضد دول الجوار. وكانت تونس أعلنت، أمس الأحد، إغلاق حدودها بالكامل مع ليبيا، مؤكدة أن ذلك إجراء صحى احترازى فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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