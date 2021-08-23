بلينكن يشكر البحرين لتسهيل عبور الأمريكيين والمرحلين من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البحرينى عبد اللطيف راشد الزيانى فى هذا الخصوص.
وقال البيان، إن الوزير بلينكن أعرب عن امتنانه للبحرين على الدعم الإنسانى الذى قدمته حكومتها لتسهيل العبور الآمن لمواطنى الولايات المتحدة والأشخاص الذين تم اجلاؤهم من أفغانستان.
كما شدد الوزير على أهمية وقوة الشراكة بين الولايات المتحدة والبحرين.
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