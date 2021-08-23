المقاومة الأفغانية: لدينا آلاف المقاتلين فى بنجشير وسنسعى للسلام قبل الحرب

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم المقاومة الأفغانية، المناهضة لحركة طالبان، اليوم الإثنين، أن آلاف المقاتلين يتمركزون فى منطقة بنجشير بقيادة أحمد مسعود، لافتًا إلى أنهم سيسعون للسلام قبل الدخول فى الحرب.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال المتحدث باسم قوات الأفغانية المناهضة لطالبان، إن قواتنا فى بنجشير جاهزة للمقاومة، إلا أنه دعا الحركة فى الوقت ذاته للدخول فى مفاوضات جادة. وكانت المقاومة الأفغانية فى إقليم بنجشير، بقيادة أحمد مسعود وآمر الله صالح، أكدوا استعدادهم للتفاوض مع طالبان من أجل نشر الأمن فى أفغانستان ووقف الحرب وتشكيل حكومة بمشاركة طالبان، لكنهم رفضوا فى الوقت ذاته منطق طالبان التى تسعى لفرض الأشياء بقوة السلاح.

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