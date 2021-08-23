فيديو: شاهد اجتماع لجنة التعليم بأبو قديس والناصر عن التعليم الوجاهي وانهاء خدمات 1200 معلم بدون تقاعد

دوت الخليج - : تاليا تسجيل لاجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب بلال المومني والذي عقد في المجلس مؤخرا ونوقشت فيه عدة قضايا بحضور وزير التربية محمد ابو قديس من ضمنها التعليم الوجاهي وبدل الفاقد التعليمي وتدريب 3000 معلم ومعلمة قبيل التحاقهم بالخدمة .

ونوقش في الاجتماع ايضا بحضور رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر انهاء خدمات 1200 معلم ومعلمة من الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ولم يتمكنوا من الحصول على راتب تقاعدي .. ورد سامح الناصر على هذه القضية .

شارك في الحوارات عدد من أعضاء اللجنة وهم كل من النواب : بلال المومني ، عطا ابداح ، فايزة عضيبات ، روعة الغرابيللي ، محمد الصرايرة ، محمد ابو صعيليك، محمد المحارمة ، خالد الشلول ، محمد العبابنة ، زهير السعيدين وعبد الله المراعية .

شاهد اجتماع لجنة التعليم بوزير التربية وسميح الناصر : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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