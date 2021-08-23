استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني 1443

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني إلكترونياً على محرك البحث “جوجل”، وقد اعتمدت الحكومة السعودية مؤخراً على تقديم أغلب خدماتها إلكترونياً بهدف توفير وقت وجهد المواطن السعودي، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى الإعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة والتكنولوجيا واستخدامها في تقديم كافة خدماتها بحلول عام 2030م، وتقدم وزارة التجارة والإستثمار السعودية خدمة الإستعلام عن السجل التجاري للمواطنين بطريقة إلكترونية بحيث يتمكن المواطن من معرفة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري الخاص به بطريقة إلكترونية بسيطة بدلاً من التوجه إلى مقرات وزارة الخارجية، ونوضح لكم في مقالنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني كما وضحنا لكم في المقال السابق كيفية الإستعلام عن السجل التجاري بالإسم أو رقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

تتُيح وزارة التجارة السعودية للمواطنين السعوديين الذي لديهم نشاط تجاري إمكانية الإستعلام عن سجلهم التجاري بإستخدام رقم السجل المدني بطريقة إلكترونية بسيطة غير معقدة عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والإستثمار السعودية .

. ثانياً ينبغى تسجيل الدخول على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة الإستعلام عن السجل التجاري.

رابعاً اكتب رقم السجل المدني الخاص بك.

خامساً انقر على كلمة “بحث” حتى تظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات عن السجل التجاري الخاص بك.

مميزات السجل التجاري

يتمتع المواطن السعودي الذي يمتلك سجل تجاري من وزارة التجارة والإستثمار السعودية بمميزات عديدة نوضح لكم أبرزها كالتالي: