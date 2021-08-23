الفلبين تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكورونا

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت يوم الإثنين 18332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي زيادة يومية قياسية، كما سجلت 151 وفاة إضافية.
وذكرت في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ارتفع بذلك إلى قرابة 1.86 مليون، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 31961.
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