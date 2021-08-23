احتجاجا على الضغط.. مستشفيات إسرائيلية توقف استقبال مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت 7 مستشفيات حكومية فى إسرائيل، أمس الأحد، توقفها عن استقبال مصابين جدد بفيروس كورونا، تمهيدًا لإضراب جزئى تدخل فيه هذه المستشفيات، اليوم الإثنين، احتجاجًا على ضغط العمل ونقص الميزانيات، فى حين تواجه الدولة العبرية تفشيًا واسعًا لفيروس كورونا.





ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اتهم مديرو المستشفيات وزارة المالية بالإخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بتحويل التمويلات اللازمة لاستمرار عملها. وعقدت إدارات المستشفيات السبعة مؤتمرًا صحفيًا أمام مبنى وزارة الصحة الإسرائيلية فى القدس، أمس الأحد، أعلنت خلاله البدء فى خطواتها الاحتجاجية، تزامنًا مع أسوأ أزمة صحية فى تاريخ الدولة العبرية. وبحسب هيئة البث، قال مدير المستشفى الإنجليزى فى الناصرة، البروفيسور فهد حكيم، إن "وزارة المالية خدعت المستشفيات، وإن صناديق المرض تستغل احتكارها وتجبر المستشفيات بخصم 70% على أسعار الخدمات أو حتى بمنح بعضها مجانًا".

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