كورونا يسجل 4.4 مليون وفاة و211 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى أنحاء العالم إلى 211.819 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم، فى حين وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة إلى 4.9 مليارات جرعة.





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