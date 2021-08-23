عاجل.. طالبان: الحركة لن تقبل بتمديد مهلة خروج القوات الأجنبية بعد أغسطس

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع البريطانية كشفت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن، تمديد تاريخ انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس، التاريخ المقرر لإتمام عملية الانسحاب.

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