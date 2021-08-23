جدة - نرمين السيد - وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت أحد المواقع فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليلة أمس الأحد، حيث أكد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية من طراز "إف - 16"، أغارت على موقع شمال المخيم بصاروخ واحد على الأقل، بعد قليل من استهدافه بثلاثة صواريخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل ترفع درجة التأهب على حدودها الشمالية خشية إطلاق الصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.