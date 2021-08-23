طالبان: استعدنا مناطق بجلان كلها ونتفاوض مع المقاومة فى بنجشير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أشار متحدث طالبان إلى استمرار التفاوض مع مسلحى المقاومة فى منطقة بنجشير، لتجنب الحرب وإراقة الدماء على حد قوله.

وكانت المقاومة الأفغانية فى إقليم بنجشير، بقيادة أحمد مسعود وآمر الله صالح، أكدوا استعدادهم للتفاوض مع طالبان من أجل نشر الأمن فى أفغانستان ووقف الحرب وتشكيل حكومة بمشاركة طالبان، لكنهم رفضوا فى الوقت ذاته منطق طالبان التى تسعى لفرض الأشياء بقوة السلاح.