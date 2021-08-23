جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أشار متحدث طالبان إلى استمرار التفاوض مع مسلحى المقاومة فى منطقة بنجشير، لتجنب الحرب وإراقة الدماء على حد قوله.
وكانت المقاومة الأفغانية فى إقليم بنجشير، بقيادة أحمد مسعود وآمر الله صالح، أكدوا استعدادهم للتفاوض مع طالبان من أجل نشر الأمن فى أفغانستان ووقف الحرب وتشكيل حكومة بمشاركة طالبان، لكنهم رفضوا فى الوقت ذاته منطق طالبان التى تسعى لفرض الأشياء بقوة السلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: استعدنا مناطق بجلان كلها ونتفاوض مع المقاومة فى بنجشير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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