موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 عبر farouq.moch.gov.iq

موقع وزارة التربية العراقية من أهم المواقع الإلكترونية وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، نظراً لكونه رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق، الذي يقوم بإعلان النتائج الرسمية وقت صدورها إلكترونياً، فعقب الانتهاء من الامتحانات النهائية الدور الأول 2021 للصف الثالث المتوسط، بدأ البحث عن موعد إعلان النتيجة وطريقة استخراجها، وقد قامت الوزارة بتفعيل العديد من الإجراءات الوقائية لحماية وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من عدوي فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من الإصابات والوفيات، وقد أكدت الوزارة على أنه سيتم مراعاة هذه الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلبة والطالبات خلال عمليات التصحيح، وخلال السطور التالية سنوضح لكم الرابط الرسمي المخصص للتعرف على نتائج الثالث المتوسط.

الدخول على الموقع الإلكتروني “farouq.moch.gov.iq“.

اختيار نتائج الثالث المتوسط.

كتابة الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021

روابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021

توفر وزارة التربية العراقية روابط استثنائية لعرض نتائج الشهادات، لتخفيف الضغط على موقع وزارة أثناء البحث عن النتيجة، ومنها موقع ناجح وموقع نتائجنا ويتم استعراض النتيجة من خلالهم لكافة المحافظات العراقية بصيغة pdf، وينتظر آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن النتيجة التي طال انتظارها، حيث سبب تأخر إعلانها حالة من القلق والتوتر بمختلف البيوت العراقية.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021

يتساءل الكثيرون عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 الدور الأول.

ومن خلال متابعتنا لأخر أخبار النتيجة فمن المتوقع إعلانها خلال أل 48 ساعة القادمة.

نظراً للانتهاء فعلياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجاري تجهيز النتائج للاعتماد ثم إعلانها إلكترونياً برقم الجلوس واسم الطالب، وهناك أنباء عن ارتفاع نسبة النجاح عن الأعوام الماضية، فنتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني

توفر وزارة التربية العراقية موقعها الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذا العاملين لديها.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع إعلان نتائج الشهادات واستخراجها من خلال الموقع.

لذلك تهتم الوزارة بعمل التحديثات اللازمة لرفع كفاءته وتحمل الضغط عليه أثناء عمليات البحث والاستفادة من خدماته.