القاعدة يعلن مسؤوليته عن مقتل العشرات فى هجوم على جيش مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابى، أمس الأحد، مسؤوليتها عن هجوم على قوات الجيش المالى فى وسط البلاد، الإثنين، الماضى، والذى خلف عشرات القتلى العسكريين فى ثلاثة كمائن.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كشفت الحصيلة المبدئية لجيش مالى عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 40 آخرين، بينما أكدت مصادر أمنية أن عدد القتلى أعلى من هذه الحصيلة بكثير. يذكر أن مالى تشهد اضطرابات صعبة منذ 2012، خاصة فى شمال ووسط البلاد، حيث تنشط جماعات إرهابية محلية موالية لتنظيمى القاعدة وداعش، والتى تواصل هجماتها على المدنيين والجيش المالى وقوات البعثة الدولية.

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