جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، اليوم الإثنين، على أن موسكو لن تتعجل فى رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب، مضيفًا أنها لن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قال سيرومولوتوف: "لا نعتزم استعجال رفع حركة طالبان المحظورة فى روسيا، من قائمة الإرهاب والاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة". وأضاف الدبلوماسى الروسي" "سنركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكان للممثل الخاص للرئيس الروسى لأفغانستان، كابولوف، قال إن شروط رفع طالبان من قوائم العقوبات لم تتوفر بعد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: لن نتعجل شطب طالبان من قائمة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.