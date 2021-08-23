نجم ليفربول على أعتاب الرحيل.. والطريق ممهد إلى ليون

أعلن نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال جناح ليفربول الإنجليزي، السويسري الدولي شيردان شاكيري إلى صفوفه في صفقة تقدر بـ11 مليون يورو (من ضمنها المكافآت).
وسيخضع شاكيري للفحص الطبي، الاثنين، قبل التوقيع رسميا على عقده.
ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.
وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى جاره ليفربول عام 2018.
ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، حيث فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتل المركز السادس عشر.
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