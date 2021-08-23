رابط موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق الدور الأول عبر موقع ناجح ونتائجنا بالاسم ورقم الجلوس

خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم فتح موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق أمام الطلاب، للاستعلام عن نتائجهم جاء هذا التصريح من خلال نائب وزير التربية والتعليم العراقي، بعد أن تردد عبر المواقع الإلكترونية مواعيد عديدة لإعلان النتيجة، وقال نائب الوزير أن النتائج أصبحت شبه جاهزة ولم يتبقى إلا ألرتوش بسيطة فقط، تعمل عليها الآن اللجان المتخصصة في المراجعات النهائية، حتى يتم التأكد التام من حصول كل طالب على الدرجة التي تعبر فعلياً على مستواه ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، وفيما يلي تفاصيل النتيجة والرابط الخاص بالنتيجة.ألية الاستعلام عبر رابط موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- الدخول على نتائج الطلاب ومنها الضغط على نتائج الثالث متوسط.
- تسجيل رقم الجلوس والاسم واسم المحافظة.
- الضغط على زر عرض النتيجة.
كما هو معروف فأن الموقع الرسمي الوحيد لإعلان كافة نتائج العراق هو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولكن توجد بعض المواقع الغير رسمية تقوم برفع النتيجة بالاتفاق مع وزارة التربية العراقية، عن طريق الشراء وخلافة ومنها موقع ناجح وكذالك موقع النجاح، وتقوم تلك المواقع بإعلان النتيجة بصيغة ملفات BDF للطلاب.موقع وزارة التربية والتعليم العراقي
أعلن الدكتور وزير التربية والتعليم في دولة العراق/ حميد مخلف الدليمي، أنه أعطى تعليماته للجان الخاصة بالتصحيح بأن تكون في صف الطلاب، وأن أي طالب يحصل على درجة 45 في أي مادة من المواد يتم رفعها إلي الدرجة 50، تيسيراً على الطلاب بسبب الظروف الصعبة التي عاشوها العام الدراسي الماضي.موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021
موعد رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لم يعلن رسمياً حتى اللحظة، ولكن كافة التسريبات التي تخرج من وزارة التربية تشير إلي أن النتيجة سوف تعلن خلال الساعات القادمة، أو على أكثر تقدير قبل نهاية الأسبوع الجاري للانتهاء من كافة أعمال التصحيح في جميع المواد الدراسية.تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2021 العراق
بمجرد توقيع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، سوف تقوم الوزارة برفع النتيجة مباشراً على الموقع، الذي تم إجراء تحسينات كبيرة عليه حتى لا تحدث أي مشكلات تقنية أثناء الدخول من قبل الطلاب بكثافة على النتيجة، وذالك من خلال وزارة الاتصالات العراقية.وزارة التربية والتعليم العراقية
من أهم الوزارات في الحكومة العراقية، فهي الوزارة المعنية بإعداد جيل متعلم قادر على النهوض بالعراق، وعودتها إلي سابق عهدها منارة للعلم ومركز أشعاع ثقافي، فبغداد كانت عاصمة العالم والثقافة في الماضي، والوزارة تتعامل مع ملايين الشباب لذا تحظى بمساندة كبيرة من قبل الحكومة العراقية، سواء مساعدات مادية أو معنوية.
الوسوم
خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم فتح موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق أمام الطلاب، للاستعلام عن نتائجهم جاء هذا التصريح من خلال نائب وزير التربية والتعليم العراقي، بعد أن تردد عبر المواقع الإلكترونية مواعيد عديدة لإعلان النتيجة، وقال نائب الوزير أن النتائج أصبحت شبه جاهزة ولم يتبقى إلا ألرتوش بسيطة فقط، تعمل عليها الآن اللجان المتخصصة في المراجعات النهائية، حتى يتم التأكد التام من حصول كل طالب على الدرجة التي تعبر فعلياً على مستواه ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، وفيما يلي تفاصيل النتيجة والرابط الخاص بالنتيجة.ألية الاستعلام عبر رابط موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- الدخول على نتائج الطلاب ومنها الضغط على نتائج الثالث متوسط.
- تسجيل رقم الجلوس والاسم واسم المحافظة.
- الضغط على زر عرض النتيجة.
كما هو معروف فأن الموقع الرسمي الوحيد لإعلان كافة نتائج العراق هو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولكن توجد بعض المواقع الغير رسمية تقوم برفع النتيجة بالاتفاق مع وزارة التربية العراقية، عن طريق الشراء وخلافة ومنها موقع ناجح وكذالك موقع النجاح، وتقوم تلك المواقع بإعلان النتيجة بصيغة ملفات BDF للطلاب.موقع وزارة التربية والتعليم العراقي
أعلن الدكتور وزير التربية والتعليم في دولة العراق/ حميد مخلف الدليمي، أنه أعطى تعليماته للجان الخاصة بالتصحيح بأن تكون في صف الطلاب، وأن أي طالب يحصل على درجة 45 في أي مادة من المواد يتم رفعها إلي الدرجة 50، تيسيراً على الطلاب بسبب الظروف الصعبة التي عاشوها العام الدراسي الماضي.موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021
موعد رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لم يعلن رسمياً حتى اللحظة، ولكن كافة التسريبات التي تخرج من وزارة التربية تشير إلي أن النتيجة سوف تعلن خلال الساعات القادمة، أو على أكثر تقدير قبل نهاية الأسبوع الجاري للانتهاء من كافة أعمال التصحيح في جميع المواد الدراسية.تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2021 العراق
بمجرد توقيع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، سوف تقوم الوزارة برفع النتيجة مباشراً على الموقع، الذي تم إجراء تحسينات كبيرة عليه حتى لا تحدث أي مشكلات تقنية أثناء الدخول من قبل الطلاب بكثافة على النتيجة، وذالك من خلال وزارة الاتصالات العراقية.وزارة التربية والتعليم العراقية
من أهم الوزارات في الحكومة العراقية، فهي الوزارة المعنية بإعداد جيل متعلم قادر على النهوض بالعراق، وعودتها إلي سابق عهدها منارة للعلم ومركز أشعاع ثقافي، فبغداد كانت عاصمة العالم والثقافة في الماضي، والوزارة تتعامل مع ملايين الشباب لذا تحظى بمساندة كبيرة من قبل الحكومة العراقية، سواء مساعدات مادية أو معنوية.
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