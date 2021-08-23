أعلنت "طالبان" أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني ، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.
وقال المسؤول في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني في مقابلة مع قناة"جيو" الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك، "لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".
وتابع حقاني قائلا: "نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و (المستشار الأمني للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح من جانبنا بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) انتهاءا إلى الشخص العادي".
كما حث ودعا الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك (الفرار)، مضيفا أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم "ينشرها الأعداء".
ولوعد حقاني بالآمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد وأكد أن "الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: منحنا العفو للرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية وبإمكانهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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