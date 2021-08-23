لأول مرة منذ يوليو الماضى.. الصين تسجل صفر إصابات جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية، فأن السبب الرئيسى للتفشى الأخير هو الإصابات التى تم اكتشافها لأول مرة بين عدد قليل من عمال المطار فى مدينة نانجينج شرق البلاد فى 20 يوليو الماضى، لتسجل منذ ذلك الحين أكثر من 1200 إصابة فى الصين دون تسجيل حالات وفيات خلال الفترة نفسها. وفرضت السلطات الصينية فى جميع أنحاء البلاد تدابير صارمة لمكافحة الوباء بما فى ذلك الاختبارات الجماعية لملايين الأشخاص لتحديد وعزل الناقلين وكذلك علاج المصابين.

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